سلامة الغذاء: 230 ألف طن صادرات غذائية في أسبوع.. والسعودية أكبر الأسواق المستقبلة

دبي - احمد فتحي في الأحد 5 أبريل 2026 04:10 مساءً - أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الـ 12 لعام 2026، وذلك عن الفترة من 28 مارس – 3 إبريل 2026.

1286 رسالة غذائية تحت التحفظ و672 رسالة ضمن منظومة الإفراج السريع

وأوضحت الهيئة في تقرير لها، أن عدد الرسائل الغذائية المصدرة بلغ نحو 5065 رسالة غذائية بإجمالي 230 ألف طن، صادرة عن 1400 شركة مصدرة، وقد شملت هذه الرسائل نحو 730 صنفًا من المنتجات الغذائية، تضمنت ثمار وفواكه، خضراوات ودرنات، محضرات من الخضر والفاكهة، دقيق ومنتجات من الحبوب ومنتجات غذائية متنوعة.

أشار التقرير، إلى أن عدد أصناف الفواكه المصدرة بلغ 36 صنفًا بإجمالي كميات وصلت إلى 70 ألف طن، حيث تصدرت الموالح خلال الأسبوع الماضي أيضًا قائمة الفواكه المصدرة بإجمالي 45 ألف طن، تلتها الفراولة بنحو 20 ألف طن، ثم فواكه متنوعة بإجمالي 5 آلاف طن.

كما بلغ عدد أصناف الخضراوات المصدَّرة 45 صنفًا، بإجمالي كميات بلغت 55 ألف طن، حيث تصدرت البطاطس قائمة الخضراوات المصرية المصدَّرة خلال الأسبوع الماضي أيضًا، بإجمالي 25 ألف طن، تلتها كل من البطاطا الحلوة والفاصوليا بإجمالي 5 آلاف طن لكل منهما.

وبلغ إجمالي عدد الدول المستوردة من مصر خلال الأسبوع الماضي 186 دولة، حيث تضمنت أكبر الدول المستقبلة للصادرات الغذائية المصرية السعودية، روسيا، سوريا، هولندا والأردن.

ميناء دمياط يحتل المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه خلال الأسبوع الماضي

وفيما يتعلق بالمنافذ التصديرية، احتل ميناء دمياط المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه خلال الأسبوع الماضي بإجمالي 830 رسالة، يليه ميناء سفاجا بـإجمالي 767 رسالة، ثم ميناء الإسكندرية بإجمالي 642 رسالة.

وفي إطار دعم الصادرات الغذائية، أصدرت الهيئة خلال الأسبوع الماضي 1375 شهادة صحية للتصدير، وذلك وفقًا للآلية المعتمدة بما يضمن مطابقة المنتجات لاشتراطات السلامة ويعزز ثقة الأسواق الدولية في الصادرات المصرية.

2440 عدد الرسائل الغذائية الواردة إلى البلاد بإجمالي 510 ألاف طن

وبلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة إلى البلاد نحو 2440 رسالة، بإجمالي كمية تُقدّر بــ 510 ألاف طن، مستوردة من قِبل 995 شركة، وتنوعت الأصناف الواردة لتشمل القمح، زيوت متنوعة وفول الصويا، فيما تصدرت روسيا قائمة الدول المصدرة إلى مصر خلال الأسبوع الماضي، تلتها كل من فرنسا، أوكرانيا، بلغاريا والأرجنتين، من بين إجمالي 90 دولة صدّرت منتجات غذائية إلى السوق المصري.

ميناء الإسكندرية يحتل المركز الأول من حيث عدد الرسائل الغذائية الواردة

ويستمر ميناء الإسكندرية في احتلال المركز الأول من حيث عدد الرسائل الغذائية الواردة، بإجمالي 860 رسالة، يليه ميناء القاهرة الجوي في المركز الثاني بـــإجمالي 545 رسالة، ثم ميناء السخنة بـإجمالي 311 رسالة.

وفيما يتعلق بالإفراجات الجمركية، تم الإفراج عن 1286 رسالة غذائية تحت التحفظ (إفراج مؤقت)، بينما بلغ عدد الرسائل التي تم الإفراج عنها ضمن منظومة الإفراج السريع 672 رسالة، وفي سياق تنفيذ قرارات لجنة التظلمات، تم تحرير محاضر إثبات حالة لعدد 100 رسالة، وفيما يخص نشاط الاستيراد، فقد تم إصدار تراخيص استيراد لــ 119 مستورد خلال نفس الفترة.

ونفّذت الإدارة العامة للرقابة على المنشآت التخزينية والسلع الاستراتيجية بالهيئة، خلال الأسبوع الماضي 66 مأمورية تحفظ شملت المرور على 121 منشأة غذائية، وذلك لمتابعة مدى الالتزام بالاشتراطات والمعايير الدولية، بما يضمن وصول غذاء آمن وصحي إلى المستهلك المصري.

التحفظ على 256 رسالة غذائية واردة إلى جانب الاستمرار في التحفظ على 27 رسالة مرفوضة معمليًا

كما تم التحفظ على 256 رسالة غذائية واردة، إلى جانب الاستمرار في التحفظ على 27 رسالة مرفوضة معمليًا، في إطار تعزيز منظومة الرقابة على الواردات الغذائية وحماية صحة المستهلك.

وفي إطار جهود الهيئة القومية لسلامة الغذاء لمتابعة السلع الاستراتيجية والتأكد من سلامتها وجودتها، نفذت الإدارة عددًا من الزيارات التفتيشية على مواقع تخزين القمح ومضارب الأرز ومنشآت المخابز، شملت 2 مخبزًا بلديًا، و3 مخابز سياحية، و 1 مخبز إفرنجي، وذلك للتأكد من الالتزام بالاشتراطات والمعايير المعتمدة وضمان وصول منتجات آمنة وصالحة للاستهلاك.

وفيما يتعلق بالمنشآت التخزينية، واصلت الإدارة حملاتها الميدانية بالمحافظات ذات النشاط التخزيني المرتفع، حيث نفذت 21 مأمورية رقابية شملت محافظات القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، البحر الأحمر، المنيا، جنوب سيناء والقليوبية.

كما تابعت الإدارة أعمال تسجيل المنشآت التخزينية، ليصل إجمالي عدد المخازن المسجلة لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء إلى 1589 مخزنًا.

واستقبلت الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي 158 شكوى واردة من جهات متعددة، من بينها منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، وجهاز حماية المستهلك، وموقع الهيئة الإلكتروني والترصد المبني على الحدث، إلى جانب الشكاوى المقدمة مباشرة إلى الهيئة.

وقد تم معالجة عددًا من الشكاوى، بينما يجري حاليًا فحص باقي الشكاوى لاستكمال الإجراءات اللازمة بشأنها.

تسجيل 22 منتجًا من المكملات الغذائية وفحص 432 منتجًا جديدًا

وقد واصلت الإدارة العامة لتسجيل وترخيص الأغذية الخاصة جهودها في دعم منظومة تداول الأغذية، حيث تم خلال الأسبوع الماضي تسجيل 22 منتجًا من المكملات الغذائية، وفحص 432 منتجًا جديدًا، وتنفيذ 2 مأمورية رقابية، واعتماد 21 شركة عاملة في هذا القطاع ، إلى جانب إصدار 22 شهادة بيع حر، و 45 موافقة إعلانية.

وفي سياق متصل، شهد الأسبوع الماضي تسجيل 236 منشأة من المحال العامة ذات النشاط الغذائي، فيما أجرت إدارة تسجيل وتراخيص المحال العامة 285 معاينة، فيما استوفت 191 منشأة، وارتفع إجمالي عدد المنشآت المسجلة إلى 75397 منشأة من المحال العامة.

وفي سياق متصل، تم تصدير أول شحنة من اللحوم البلدية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة من أحد المجازر المدرجة بالقائمة البيضاء للحوم، وذلك عقب استيفاء كافة اشتراطات سلامة الغذاء.

