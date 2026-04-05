وزير المالية: الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة وقاعدة البيانات الضريبية في التسهيل على الممولين

دبي - احمد فتحي في الأحد 5 أبريل 2026 04:10 مساءً - أجرى أحمد كجوك وزير المالية، جولة ميدانية بأول مركز للخدمات الضريبية المميزة بالقاهرة الجديدة، والتقى بالعاملين وتحاور معهم للاطمئنان على كل الأمور، قبل الافتتاح الرسمي، قائلاً: «نعمل بكل جهد على تنفيذ ما وعدنا به.. والممول لازم يشعر بخدمة VIP».

نمضي خطوة مؤثرة في تغيير الواقع الضريبي بالتحول إلى ثقافة «خدمة العملاء» وإطلاق خدمات «الموبايل أبلكيشن»

أضاف كجوك، أننا نهدف ونبذل كل الجهد لاكتساب ثقة مجتمع الأعمال من خلال تيسيرات تنفذ على أرض الواقع، ونسعى لتوسيع القاعدة الضريبية، موضحًا أننا معًا، نمضي خطوة مؤثرة في تغيير الواقع الضريبي بالتحول إلى ثقافة «خدمة العملاء» وإطلاق خدمات «الموبايل أبلكيشن»، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة، وقاعدة البيانات الضريبية في التسهيل على شركائنا الملتزمين.

أضاف وزير المالية، أنه سيكون هناك «بروفايل» لكل ممول؛ لاستيفاء المعلومات والمستندات من قواعد بيانات «الفاتورة والإيصال الإلكتروني»، موجهًا حديثه للعاملين: «لا ترهقوا شركاءنا فى طلبات كثيرة، يمكن أن تكون مسجلة عندنا من قبل.. سهلوا وبسطوا قد ما تقدروا.. وفكروا دائمًا.. إزاى نتطور كل يوم.. ونوفر خدمات إضافية مميزة أون لاين»

أشار كجوك، إلى أهمية تعزيز آليات التواصل المباشر مع الممولين إلكترونيًا من خلال «شات بوت» أو الكول سنتر أو خدمة العملاء؛ بما يضمن سرعة الاستجابة لطلباتهم، وتقديم الدعم الفوري لهم.

قالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنه لأول مرة، سوف تفوض مصلحة الضرائب، شركة «إى. تاكس» فى تقديم بعض الخدمات الضريبية؛ للتيسير على شركائنا الممولين، لافتة إلى أنه سيتم دعم مراكز الخدمات الضريبية المميزة ببعض زملائنا المميزين؛ لتذليل أى عقبات فنية فورًا وضمان سرعة وكفاءة الأداء.

أكد إبراهيم سرحان رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لمجموعة «إى فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية»، أنه سيتم قياس مستوى الخدمات الضريبية بمعدلات «رضا الممول»، لافتًا إلى أن تقييم ردود أفعال المجتمع الضريبي يساعدنا فى التطوير المستمر من خلال شركة «إى. تاكس»، وإدراج خدمات جديدة بالمراكز المميزة.

أوضح خالد عبد الغني الرئيس التنفيذى لشركة «إي تاكس»، أن مراكز الخدمات الضريبية المميزة تعد نقلة نوعية سترفع معدلات الرضا لدى الممولين، لافتًا إلى أننا سنقدم خدمات أكثر تطورًا وتميزًا وتحفيزًا لجذب ممولين جدد؛ للإسهام الفعال فى توسيع القاعدة الضريبية طواعية.

أكد أننا لدينا كوادر بشرية مؤهلة جدًا للتعامل الإيجابي والمرن مع المجتمع الضريبي وتقديم الدعم الفنى والتقني، موضحًا أن الممول سيتمكن من تحديد الخدمة وتقديم الطلب ومتابعته وحجز الموعد من خلال «موبايل أبلكيشن»، وهناك «كول سنتر» لتقييم مستوى الأداء؛ بما يعزز من جودة الخدمات المقدمة واستدامة تطويرها.

