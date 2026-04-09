نعرض لكم الان تفاصيل خبر عاجل.. مد مواعيد غلق المحلات إلى 11 مساءً اعتبارًا من الجمعة حتى 27 أبريل الجاري من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 9 أبريل 2026 08:52 مساءً - يارا الجنايني_ أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، تعديل مواعيد غلق المحلات التجارية والمطاعم والمقاهي، لتصبح في تمام الساعة 11 مساءً بدلًا من الساعة 9 مساءً، وذلك حتى 27 أبريل الجاري.

وأوضح، خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن القرار السابق كان يقضي بإغلاق المحال في الساعة التاسعة مساءً خلال الفترة من 28 مارس حتى 27 أبريل، إلا أنه في ضوء الجدل والمطالبات التي أُثيرت مؤخرًا، تقرر مد ساعات العمل حتى الساعة 11 مساءً بدلًا من التوقيت السابق.

وأضاف أنه تم التأكيد على استمرار تطبيق الاستثناءات الخاصة ببعض المناطق السياحية والأثرية، نظرًا لطبيعتها الخاصة ودورها في دعم قطاع السياحة وتنشيط الحركة الاقتصادية.

