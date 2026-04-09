نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير البترول: ارتفاع إنتاج الغاز بعد إعادة تسعير التعاقدات وتطبيق إجراءات تحفيزية من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 9 أبريل 2026 09:13 مساءً - يارا الجنايني_ قال المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، إنه تم تطبيق حزمة من الإجراءات التحفيزية لخفض تكلفة إنتاج برميل الزيت وقدر قدم الغاز المكعب، بما يساهم في تشجيع الشركاء على زيادة الإنتاج المحلي وتكثيف أعمال الاستكشاف.

وأوضح الوزير، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس الوزراء، أن الإجراءات شملت إعادة تسعير الغاز في بعض التعاقدات، خاصة في مناطق الصحراء الغربية، لضمان جدوى اقتصادية عادلة وجاذبة للاستثمار في أعمال الاستكشاف والإنتاج.

وأشار بدوي إلى أن هذه السياسات بدأت تؤتي ثمارها بشكل واضح، لاسيما مع شركاء القطاع وفي مقدمتهم شركة أباتشي، حيث انعكس ذلك على زيادة إنتاج الغاز في الصحراء الغربية ليصل إلى نحو نصف تريليون قدم مكعب منذ إعادة التسعير في نوفمبر 2024 وحتى الآن.

وأضاف أن هذا التطور جاء نتيجة مباشرة لتحسين بيئة الاستثمار وتشجيع الشركاء على التوسع في أعمال التنمية والاستكشاف، بما يدعم هدف الدولة في زيادة الإنتاج المحلي وتقليل فاتورة الاستيراد.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير البترول: ارتفاع إنتاج الغاز بعد إعادة تسعير التعاقدات وتطبيق إجراءات تحفيزية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.