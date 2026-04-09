نعرض لكم الان تفاصيل خبر عاجل.. التضخم الأساسي يرتفع إلى 14% في مارس من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 9 أبريل 2026 09:13 مساءً - يارا الجنايني_ كشف البنك المركزي المصري المصري عن ارتفاع معدل التضخم الأساسي إلى 14.0% في مارس الماضي مقابل 12.7% في فبراير 2026.

وأوضح المركزي أن معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين سجل 2.0% في مارس 2026 مقابل 0.9% في مارس 2025 و3.0% في فبراير 2026.

وأشار إلى أن معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه اليوم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بلغ 3.2% في مارس 2026 مقابل 1.6% في مارس 2025 و2.8% في فبراير 2026.

وعلى أساس سنوي، ارتفع معدل التضخم العام للحضر إلى 15.2% في مارس 2026 مقابل 13.4% في فبراير 2026.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. التضخم الأساسي يرتفع إلى 14% في مارس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.