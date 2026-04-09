مديرة صندوق النقد: 45 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي عالميًا نتيجة توترات الشرق الأوسط

دبي - احمد فتحي في الخميس 9 أبريل 2026 08:52 مساءً - سمر السيد_ قالت كريستالينا جورجييفا، مديرة صندوق النقد الدولي، إن اضطرابات النقل الناجمة عن توترات الشرق الأوسط تسببت في معاناة نحو 45 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي، ليصل إجمالي عدد الذين يعانون من الجوع حول العالم إلى أكثر من 360 مليون شخص.

وأضافت خلال كلمة لها اليوم أن المشكلة قد تتفاقم بمرور الوقت نتيجة ارتفاع أسعار الأسمدة، مشيرة إلى الاضطرابات الحالية في سلاسل التوريد بسبب اعتماد الصناعات على منتجات مثل الكبريت والهيليوم في صناعة رقائق السيليكون والتصوير بالرنين المغناطيسي، ومادة النفتا في صناعة المنتجات البلاستيكية.

ولفتت إلى انخفاض تدفق النفط العالمي اليومي بنحو 13%، وتدفق الغاز الطبيعي المسال بنسبة 20% نتيجة تداعيات التوترات الإقليمية، ما أدى إلى آثار متتابعة ستستمر لبعض الوقت، منها إغلاق مصافي النفط للحفاظ على الحد الأدنى من معدلات التدفق، ونقص المنتجات المكررة بما في ذلك الديزل ووقود الطائرات، ما أثر على النقل والتجارة والسياحة عالميًا.

وأكدت جورجييفا أهمية استمرار السعي الجماعي للبلدان نحو تحقيق كفاءة استهلاك الطاقة وتنويع مصادرها، مشددة على أن مسارات كل بلد لتحقيق أمن الطاقة قد تختلف، لكن يجب على الجميع العمل بجد لتحقيق هذا الهدف.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مديرة صندوق النقد: 45 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي عالميًا نتيجة توترات الشرق الأوسط على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.