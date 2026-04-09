وزير البترول: زيادة الإنتاج المحلي أولوية لتقليل فاتورة الاستيراد

دبي - احمد فتحي في الخميس 9 أبريل 2026 08:52 مساءً - يارا الجنايني_ أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتوفير بيئة جاذبة للاستثمار في مجالي البحث والإنتاج للبترول والغاز، بما يساهم في زيادة الإنتاج المحلي وتقليل فاتورة الاستيراد، باعتباره أحد أهم أولويات المرحلة الحالية.

وأوضح، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس الوزراء، أن هذا التوجه يأتي في إطار دعم الشراكة مع مختلف الشركات العاملة في قطاع البترول والغاز، بهدف رفع كفاءة الإنتاج من الزيت والغاز، وتعظيم الاستفادة من الموارد المحلية، بما ينعكس على تقليل الأعباء الاستيرادية على الدولة.

وأشار إلى أن هذا الملف يحظى باهتمام ودعم مباشر من القيادة السياسية، حيث وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعمل على عدة محاور لمعالجة مستحقات الشركاء في قطاع البترول، في مقدمتها الالتزام بسداد الفواتير الشهرية، بما يضمن تمكين الشركات من ضخ استثمارات جديدة في تنمية الحقول القائمة.

وأضاف أن هذه السياسات تستهدف تحسين إدارة الخزانات البترولية، وزيادة الاستثمارات في أعمال البحث والاستكشاف، بما يساهم في اكتشاف وإضافة موارد جديدة إلى الإنتاج، ومن ثم تعزيز الاعتماد على الإنتاج المحلي وتقليل فاتورة الاستيراد خلال الفترة المقبلة.

