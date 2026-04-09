أفريكسيم بنك: مصر تتصدر جهود التنويع الاقتصادي بشمال أفريقيا خلال 2026

دبي - احمد فتحي في الخميس 9 أبريل 2026 08:52 مساءً - سمر السيد_ قال تقرير صادر عن البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير المعروف بـ”أفريكسيم بنك”، إن مصر تتصدر جهود التنويع الاقتصادي في منطقة شمال أفريقيا خلال العام الجاري، مدعومة بالأداء القوي لقطاعات التصنيع والسياحة وتكنولوجيا المعلومات.

وأوضح التقرير أن المغرب ستساهم بدور كبير في تحقيق التنمية الاقتصادية بالمنطقة من خلال تنمية حجم صادراتها من السيارات والأدوية، إلى جانب إطلاق مبادرات مختلفة في مجال الهيدروجين الأخضر.

وفي هذا السياق، توقع التقرير تراجعًا طفيفًا في معدل نمو اقتصاد منطقة شمال أفريقيا إلى نحو 4% خلال عامي 2026 و2027، مقارنة بـ4.3% في عام 2025، لكنه أشار إلى أن معدل النمو المتوقع في شمال أفريقيا خلال العام الجاري سيكون مدعومًا بالإصلاحات الهيكلية وانتعاش قطاع السياحة في البلدان.

ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.