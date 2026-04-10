نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئيس البنك الدولي: 20 مليار دولار تمويلات طارئة قيد الإعداد بسبب أزمة إيران من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الجمعة 10 أبريل 2026 08:03 صباحاً - بلومبرج _ ذكرت وكالة «بلومبرج» أن مجموعة البنك الدولي تدرس توفير تمويل عاجل يتراوح بين 20 و25 مليار دولار، لدعم الدول التي تواجه تداعيات اقتصادية نتيجة حرب إيران، وفقًا لتصريحات رئيس البنك أجاي بانجا.

وأوضح بانجا، في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج، أنه في حال استمرار النزاع، يسعى البنك إلى تأمين حزمة تمويل إضافية تتراوح بين 50 و60 مليار دولار، لتوسيع نطاق الدعم المقدم للدول المتضررة.

وأشار إلى أن هذه التمويلات تأتي في إطار جهود دولية لاحتواء التداعيات الاقتصادية للأزمة، لافتًا إلى أن أي دعم يقدمه البنك الدولي سيُضاف إلى برامج المساعدات التي يوفرها صندوق النقد الدولي

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس البنك الدولي: 20 مليار دولار تمويلات طارئة قيد الإعداد بسبب أزمة إيران على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.