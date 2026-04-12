هل ينخفض اللتر بعد هبوط النفط عالميًا؟.. أسعار...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 12 أبريل 2026 12:29 مساءً - يهتم عدد كبير من المواطنين بمتابعة أسعار البنزين اليوم الأحد 12 أبريل 2026 في مصر، وذلك باعتبارها من أبرز العوامل التي تؤثر بشكل مباشر على تكلفة المعيشة، نظرًا لانعكاسها على أسعار المواصلات والسلع الغذائية والخدمات الأساسية داخل السوق المحلي.

أسعار البنزين اليوم في مصر

استقرت أسعار البنزين اليوم داخل محطات التموين عند المستويات الرسمية المعلنة، وجاءت على النحو التالي:

وصل سعر لتر بنزين 95 عند 24 جنيهًا.

كما ثبت سعر لتر بنزين 92 عند 22.25 جنيهًا.

بينما سجل سعر لتر بنزين 80 حوالي 20.75 جنيهًا.

أما عن سعر لتر السولار فهو وصل لـ 20.50 جنيهًا.

تراجع عالمي في أسعار النفط

شهدت أسعار "النفط" عالميًا انخفاضًا ملحوظًا، حيث تراجع سعر البرميل إلى نحو 95 دولارًا، بعدما كان قد وصل في وقت سابق إلى قرابة 120 دولارًا لخام برنت، وذلك عقب الإعلان عن اتفاق هدنة بين الولايات المتحدة وإيران، وهو ما ساهم في تهدئة التوترات الجيوسياسية وانعكس على حركة الأسواق العالمية.

وكانت وزارة البترول قد أقرت زيادة في أسعار الوقود خلال شهر مارس الماضي، وذلك في ظل التداعيات الاقتصادية الناتجة عن الأزمة المرتبطة بالتصعيد بين إيران والولايات المتحدة، والتي أثرت بشكل مباشر على أسواق الطاقة عالميًا ومحليًا.

أسعار أسطوانات البوتاجاز وغاز السيارات

في سياق متصل، تتزايد عمليات البحث عن أسعار أسطوانات الغاز، والتي جاءت كالتالي: