لبنان: 4 شهداء و8 جرحى إثر غارة صهيونية

لبنان: 4 شهداء و8 جرحى إثر غارة صهيونية

أخبار اليمن : الإنذار المبكر يحذر من إنهيارات صخرية متوقعة

أخبار اليمن : الإنذار المبكر يحذر من إنهيارات صخرية متوقعة

النقل تعلن أسعار تذاكر مونوريل شرق النيل.. وخصم 50% على كافة الاشتراكات

النقل تعلن أسعار تذاكر مونوريل شرق النيل.. وخصم 50% على كافة الاشتراكات

ضبط طالب تعدى على مدرس بالضرب بإستخدام سلاح أبيض وإحداث إصابته بالدقهلية

ضبط طالب تعدى على مدرس بالضرب بإستخدام سلاح أبيض وإحداث إصابته بالدقهلية

الجبهة الوطنية عن زيارة الرئيس للإمارات وسلطنة عمان: رسائل حاسمة في توقيت بالغ الدقة

الجبهة الوطنية عن زيارة الرئيس للإمارات وسلطنة عمان: رسائل حاسمة في توقيت بالغ الدقة

تفاصيل تلقى محمد صلاح عرضاً جديدًا بـ20 مليون يورو

تفاصيل تلقى محمد صلاح عرضاً جديدًا بـ20 مليون يورو

«الأعلى للإعلام» يسمح بمد فترات البث للقنوات لتغطية مباراتي نهائي الكونفيدرالية

«الأعلى للإعلام» يسمح بمد فترات البث للقنوات لتغطية مباراتي نهائي الكونفيدرالية

رئيس الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية للحج: بدأنا نقل الحجاج إلى مكة المكرمة وسط إشادة واسعة بالخدمات والتنظيم (صور)

رئيس الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية للحج: بدأنا نقل الحجاج إلى مكة المكرمة وسط إشادة واسعة بالخدمات والتنظيم (صور)

تعزيز التعاون المصري الإسباني في مجالات سلامة الغذاء

تعزيز التعاون المصري الإسباني في مجالات سلامة الغذاء

وزير الزراعة يبحث مع الاتحاد الأوروبي والوكالة الإيطالية تعزيز الأمن الغذائي

وزير الزراعة يبحث مع الاتحاد الأوروبي والوكالة الإيطالية تعزيز الأمن الغذائي

الرئيسية الارشيف أخبار عالمية

بكام قبل شم النسيم؟.. أسعار السمك اليوم الأحد...

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
بكام قبل شم النسيم؟.. أسعار السمك اليوم الأحد...

بكام قبل شم النسيم؟.. أسعار السمك اليوم الأحد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 12 أبريل 2026 12:29 مساءً - شهدت معدلات البحث عبر محرك "جوجل" عن أسعار السمك اليوم الأحد 12 أبريل 2026 ارتفاعًا ملحوظًا من قبل المواطنين، وأبرزهم أسعار السمك والجمبري، خاصة البلطي، وذلك مع متابعة حركة الأسواق وأسعار المأكولات البحرية بشكل يومي، ويأتي ذلك بالتزامن مع اقتراب الاحتفال بشم النسيم.

أسعار السمك اليوم في مصر

يظل السمك البلطي من أكثر الأنواع استهلاكًا داخل الأسواق المصرية، حيث جاءت أسعار السمك اليوم وفق آخر تحديث على النحو التالي:

  • سعر السمك البلطي الصغير اليوم 65.45 جنيه للكيلو.
  • أما عن سعر السمك البلطي الممتاز فهو وصل لـ 90.32 جنيه للكيلو.
  • كما أن سعر السمك البلطي الأسواني فهو سجل 102.27 جنيه للكيلو.
  • بينما وصل سعر فيليه بلطي لـ 204.65 جنيه للكيلو.

أسعار السمك والمأكولات البحرية اليوم في مصر

سجلت أسعار الجمبري والأسماك اليوم مستويات مختلفة وفقًا لنوع وحجم المنتج، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

  • سجل سعر جمبري وسط حوالي 384.47 جنيه للكيلو.
  • كما وصل سعر جمبري جامبو عند 585.90 جنيه للكيلو.
  • بينما بلغ سعر سبيط حوالي 459.44 جنيه للكيلو.
  • أما عن سعر سمك شعور فهو وصل لـ 256.07 جنيه للكيلو.
  • وصل أيضًا سعر سمك المرجان وسط عند 133.33 جنيه للكيلو.
  • فيما وصل سعر السمك الحدادي لحوالي 90.62 جنيه للكيلو.
  • كما أن سعر الكابوريا فهو وصل لـ 186.25 جنيه للكيلو.
  • بينما سجل أيضًا سعر السمك الماكريل المجمد حوالي 117.03 جنيه للكيلو.
  • أيضًا سعر سمك سردين مجمد سجل 81.69 جنيه للكيلو.
  • أخيرًا سجل سعر كيلو سمك مكرونة سويسي حوالي 127.86 جنيه للكيلو.
أحمد صلاح

الكاتب

أحمد صلاح

أخبار ذات صلة

0 تعليق