كم سجلت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد 12...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 12 أبريل 2026 12:29 مساءً - أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد 12 أبريل 2026، شهدت في الأسواق المصرية مع بداية التعاملات الصباحية حالة من التراجع الملحوظ، وعلى رأسها الطماطم، وذلك وسط تفاوت في أسعار باقي الأصناف داخل الأسواق المحلية.

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم في مصر 

سجلت أسعار الخضروات تباينًا واضحًا في الأسواق، وجاءت على النحو التالي:

  • يتراوح سعر كيلو الطماطم من 15 إلى 25 جنيهًا.
  • كما تراوح سعر كيلو البطاطس من 8 إلى 15 جنيهًا.
  • بينما يتراوح سعر كيلو الكوسة من 15 إلى 25 جنيهًا.
  • أما عن سعر كيلو الفاصوليا فهو يتراوح من 30 إلى 40 جنيهًا.
  • يتراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي من 20 إلى 25 جنيهًا.
  • أيضًا سعر كيلو الفلفل يتراوح من 20 إلى 25 جنيهًا.
  • فيما وصل سعر كيلو الملوخية ما بين 15 إلى 20 جنيهًا.
  • أما عن سعر كيلو البصل الأحمر فهو يتراوح من 10 إلى 15 جنيهًا.
  • سجل سعر كيلو الثوم ما بين 10 إلى 20 جنيهًا.
  • أيضًا يتراوح سعر كيلو الخيار من 15 إلى 20 جنيهًا.
  • كما جاء سعر كيلو الجزر ما بين 15 إلى 20 جنيهًا.
  • يتراوح سعر كيلو الليمون من 20 إلى 30 جنيهًا.
  • جاء أيضًا سعر كيلو القلقاس من 25 إلى 35 جنيهًا.
  • أيضًا يتراوح سعر كيلو البازلاء من 20 إلى 25 جنيهًا.
  • أخيرًا يتراوح سعر كيلو السبانخ من 15 إلى 25 جنيهًا.

سعر الفاكهة اليوم في مصر

كما شملت الحركة السعرية في الأسواق المحلية الفاكهة، حيث جاءت الأسعار على النحو التالي:

  • يتراوح سعر كيلو الموز البلدي من 25 إلى 30 جنيهًا.
  • بينما يتراوح سعر كيلو البرتقال بصرة من 20 إلى 25 جنيهًا.
  • يتراوح سعر كيلو التفاح الأصفر من 55 إلى 60 جنيهًا.
  • أما عن سعر كيلو التفاح الأحمر فهو يتراوح من 75 إلى 85 جنيهًا.
  • يتراوح سعر كيلو الفراولة من 15 إلى 30 جنيهًا.
  • فيما سجل سعر الكانتلوب من 20 إلى 30 جنيهًا.
  • أيضًا يتراوح سعر كيلو الجوافة من 30 إلى 35 جنيهًا.
أحمد صلاح

