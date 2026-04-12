بكام الطن في سوق مواد البناء؟.. أسعار الحديد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 12 أبريل 2026 12:29 مساءً - شهدت محركات البحث خلال الساعات الأخيرة اهتمامًا متزايدًا من جانب المواطنين للتعرف على أحدث أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد 12 أبريل 2026 في السوق المصرية، إلى جانب متابعة الفروقات السعرية بين الشركات المنتجة، وذلك مع بداية التعاملات الصباحية.

أسعار الحديد والأسمنت اليوم في مصر

تأتي حركة البحث المكثفة في ظل استمرار التغيرات التي تشهدها سوق مواد البناء، حيث سجلت أسعار الحديد والأسمنت اليوم تباينًا ملحوظًا بين الشركات، وفقًا لما أعلنته بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء، وتأتي كما يلي:

أظهرت البيانات الرسمية تسجيل متوسط سعر طن الحديد الاستثماري نحو 37,142 جنيهًا، بزيادة بلغت 188 جنيهًا مقارنة بأسعار أمس.

كما سجل سعر طن حديد عز نحو 39,112 جنيهًا، مرتفعًا بنحو 119 جنيهًا عن تعاملات اليوم السابق، ليواصل حفاظه على موقعه ضمن الفئات الأعلى سعرًا في السوق.

وصل أيضًا سعر حديد المراكبي لنحو 37,500 جنيه للطن.

بينما سجل أيضًا سعر حديد بشاي حوالي 38,000 جنيه للطن.

سجل أيضًا سعر حديد العشري نحو 34,500 جنيه للطن.

فيما سجل أيضًا سعر حديد المصريين نحو 3,500 جنيه للطن "وفق البيانات المعلنة".

سعر طن الأسمنت الآن في الأسواق المصرية

فيما يخص سوق الأسمنت، فقد سجلت الأسعار تحركات محدودة داخل السوق المحلية، حيث بلغ سعر طن الأسمنت الرمادي نحو 4,153 جنيهًا، بزيادة قدرها 16 جنيهًا مقارنة باليوم السابق.

كما سجل طن أسمنت الفهد نحو 3,680 جنيهًا.

في حين بلغ سعر طن أسمنت السويس حوالي 3,850 جنيهًا، مع استمرار حالة من الاستقرار النسبي في حركة البيع والشراء داخل أسواق مواد البناء.