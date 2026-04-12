بكام كيلو البلدي؟.. أسعار اللحوم اليوم الأحد 12...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 12 أبريل 2026 12:29 مساءً - استقرت بشكل نسبي أسعار اللحوم اليوم الأحد 12 أبريل 2026، في مصر مع بداية التعاملات الصباحية، بما فيها البلدية أو المستوردة، وذلك بحسب أحدث البيانات الصادرة عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، والتي رصدت تحركات الأسعار في مختلف الأصناف.

أسعار اللحوم اليوم في مصر

سجلت اللحوم الكندوز الكبيرة نحو 379 جنيهًا للكيلو.

بينما بلغ سعر الكندوز العادي حوالي 442 جنيهًا.

كما وصل سعر كيلو اللحوم البتلو إلى 485 جنيهًا، وهو من أعلى الأصناف سعرًا خلال اليوم.

وفيما يخص اللحوم الأخرى، تراوح سعر الكبدة البلدي ما بين 350 و400 جنيه للكيلو.

بينما سجل اللحم الجملي مستويات تتراوح بين 350 و370 جنيهًا.

كما بلغ سعر كيلو اللحم المفروم البلدي ما بين 330 و460 جنيهًا وفقًا لنسبة الدهون ونوع القطع.

أما عِرق الفلتو فقد سجل نحو 420 جنيهًا للكيلو.

في حين وصل سعر اللحم الضأن إلى حوالي 474 جنيهًا.

أسعار اللحوم في منافذ وزارة الزراعة