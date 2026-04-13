أستراليا وأمريكا تخصصان 3.5 مليار دولار لدعم مشروعات المعادن الحيوية

دبي - احمد فتحي في الاثنين 13 أبريل 2026 09:13 صباحاً - سي إن بي سي_ أعلنت أستراليا والولايات المتحدة تخصيص أكثر من 5 مليارات دولار أسترالي (نحو 3.5 مليار دولار أمريكي) لدعم مشروعات المعادن الحيوية، في خطوة تعكس مضاعفة الالتزامات التي تم التعهد بها قبل ستة أشهر.

ويستهدف التمويل تطوير وتكرير المعادن الحيوية في أستراليا، لدعم قطاعات الدفاع والتصنيع المتقدم والتحول في مجال الطاقة، في سوق تهيمن عليه الصين.

وكان البلدان قد وقّعا اتفاقية إطارية في أكتوبر الماضي لدعم إعادة بناء قاعدة الصناعات عالية التقنية في الولايات المتحدة، وتعزيز مرونة سلاسل التوريد الغربية، في مواجهة هيمنة الصين على صادرات المعادن الحيوية.

ونصّت الاتفاقية على استثمار ما لا يقل عن مليار دولار من كل طرف في مشروعات ذات أولوية، بإجمالي يصل إلى 8.5 مليار دولار خلال ستة أشهر.

وتتمتع أستراليا باحتياطيات كبيرة من المعادن الحيوية، خاصة العناصر الأرضية النادرة، إلا أن الصين لا تزال تتفوق في عمليات التكرير المعقدة تقنياً.

وقالت وزيرة الموارد مادلين كينغ إن البلدين يفيان بالتعهدات التي أُعلنت في البيت الأبيض، عبر تنفيذ مشروعات تدعم إنتاج المعادن الحيوية والعناصر الأرضية النادرة.

ومن المقرر تنفيذ هذا التمويل عبر وكالة تمويل الصادرات الأسترالية وبنك التصدير والاستيراد الأمريكي، بما يدعم تنويع سلاسل الإمداد وتعزيز الأمن الاقتصادي للشركاء.

