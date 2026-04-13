تفاصيل خبر وول ستريت جورنال: ترامب ما يزال منفتحا على حل دبلوماسي مع إيران رغم انهيار المحادثات

دبي - احمد فتحي في الاثنين 13 أبريل 2026 10:10 صباحاً - أفادت صحيفة «وول ستريت جورنال»، نقلًا عن مصادر في البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يزال منفتحًا على التوصل إلى حل دبلوماسي مع إيران، رغم تعثر المحادثات بين الجانبين خلال الفترة الأخيرة.

وفي المقابل، اتخذت واشنطن خطوات تصعيدية، حيث أمر ترامب بفرض حصار بحري على مضيق هرمز، في مسعى لإنهاء ما وصفته الإدارة الأمريكية بـ«الابتزاز الإيراني» المرتبط بالممرات المائية الحيوية.

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) بدء تنفيذ حصار بحري شامل على الموانئ الإيرانية اعتبارًا من 13 أبريل، يشمل السفن التجارية بمختلف جنسياتها المتجهة إلى السواحل الإيرانية أو المغادرة منها، مع التأكيد على إصدار إرشادات تفصيلية للبحارة قبل التنفيذ.

وأكدت القيادة أن الإجراءات لن تعرقل حرية الملاحة للسفن المتجهة إلى موانئ غير إيرانية، في محاولة لطمأنة الأسواق العالمية، وذلك في ظل تصاعد التوترات بعد فشل محادثات إسلام آباد واستمرار الخلافات حول أمن الملاحة والبرنامج النووي الإيراني.

وكان ترامب قد أعلن أن البحرية الأمريكية ستبدأ فورًا في تعقب واعتراض السفن المرتبطة بإيران داخل مضيق هرمز، إلى جانب إزالة الألغام التي تتهم واشنطن طهران بزرعها، محذرًا من رد مباشر على أي استهداف للقوات الأمريكية.

