ترامب يدرس شن ضربات محدودة على إيران والسيطرة على مضيق هرمز

دبي - احمد فتحي في الاثنين 13 أبريل 2026 09:13 صباحاً - _ ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال»، اليوم، نقلًا عن مسؤولين ومصادر مطلعة، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومستشاريه يدرسون خيارات تصعيدية تشمل استئناف شن ضربات عسكرية محدودة ضد إيران، إلى جانب فرض سيطرة أمريكية على مضيق هرمز.

وأضافت المصادر، أن هذه التحركات المحتملة تأتي كوسيلة للضغط وكسر حالة الجمود التي تشهدها محادثات السلام، في ظل تعثر التوصل إلى اتفاق نهائي بين الأطراف المعنية.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم إن البحرية الأمريكية ستبدأ فرض سيطرتها على مضيق هرمز، وهو ممر حيوي لـ 5 إمدادات الطاقة العالمية اليومية، والذي جعلته إيران في حكم المغلق منذ اندلاع الحرب في أواخر فبراير ، مما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 30 بالمئة وأثار مخاوف من ارتفاع حاد في التضخم.

