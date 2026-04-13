نعرض لكم الان تفاصيل خبر العقود الآجلة الأمريكية تهبط بعد إعلان ترامب حصار مضيق هرمز من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 13 أبريل 2026 09:13 صباحاً - سي إن بي سي _ تراجعت العقود الآجلة للمؤشرات الأمريكية خلال تعاملات مساء الأحد، عقب إعلان الرئيس دونالد ترامب فرض حصار على مضيق هرمز، وذلك بعد فشل محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران في التوصل إلى اتفاق خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وهبطت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي بنحو 517 نقطة، بما يعادل 1.1%، كما تراجعت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بالنسبة ذاتها، في حين انخفضت العقود الآجلة لمؤشر «ناسداك 100» بنسبة 1.2%، في إشارة إلى تزايد قلق المستثمرين من تداعيات التصعيد الجيوسياسي.

وجاء هذا التراجع بعد إعلان ترامب بدء عملية حصار بحري على مضيق هرمز، تستهدف السفن المتجهة إلى إيران أو المغادرة منها، في خطوة تصعيدية تهدف إلى زيادة الضغط على طهران، وسط توقعات بمشاركة دول أخرى في هذه الإجراءات.

ورغم المكاسب القوية التي سجلتها المؤشرات الأمريكية الأسبوع الماضي، بدعم من تحسن شهية المخاطرة، فإن الأسواق لا تزال تواجه ضغوطًا، خاصة مع تصاعد التضخم وتراجع ثقة المستهلك، إلى جانب ترقب نتائج أعمال البنوك الكبرى خلال الأسبوع الجاري.

كما أظهرت البيانات الاقتصادية الأخيرة ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في مارس بنسبة 0.9%، وهو أكبر صعود شهري منذ يونيو 2022، مدفوعًا بارتفاع أسعار الطاقة، ما يزيد من تعقيد المشهد أمام الأسواق في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية.

