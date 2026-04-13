الذهب يهبط بأكثر من 2% إلى 4643 دولارا للأونصة

دبي - احمد فتحي في الاثنين 13 أبريل 2026 10:10 صباحاً - _ هبطت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بأكثر من 2%، لتسجل نحو 4643 دولارًا للأونصة، وفقًا لما ذكرته وكالة «»، في ظل تزايد التوترات الجيوسياسية وتغير شهية المستثمرين.

وجاء هذا التراجع بالتزامن مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدء فرض حصار بحري على السفن في مضيق هرمز، عقب انهيار محادثات السلام بين واشنطن وطهران، في خطوة تصعيدية تهدد بتعقيد المشهد في أسواق الطاقة والتجارة العالمية.

وقال ترامب، في منشور عبر منصة «تروث سوشيال»، إن البحرية الأمريكية ستباشر اعتراض أي سفينة تحاول دخول أو مغادرة المضيق، خاصة تلك التي دفعت رسوماً لإيران، معتبرًا أن طهران تمارس «ابتزازًا للعالم» عبر التلويح بوجود ألغام بحرية.

وأضاف أن الولايات المتحدة ستعمل على إزالة الألغام من المضيق، مؤكداً منع مرور السفن المرتبطة بدفع رسوم لإيران، في تصعيد يعكس تشدد الموقف الأمريكي تجاه أمن الملاحة في أحد أهم الممرات النفطية عالميًا.

