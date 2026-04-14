نعرض لكم الان تفاصيل خبر خام برنت يتجاوز 100 دولار مع تصاعد التوتر الأمريكي في مضيق هرمز من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 14 أبريل 2026 03:17 صباحاً - رويتز_ أظهرت بيانات مجموعة بورصات لندن وتجار، اليوم الاثنين، أن أسعار شحنات النفط الخام في المعاملات الفورية إلى أوروبا سجلت مستوى قياسيًا يقترب من 150 دولارًا للبرميل، كما ارتفعت الشحنات المتجهة إلى أفريقيا إلى مستويات قياسية جديدة، وسط مخاوف من انقطاع مطول للإمدادات.

ويأتي ذلك في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية بعد إعلان الولايات المتحدة خططًا لفرض سيطرة على مضيق هرمز، ما أثار قلقًا واسعًا في أسواق الطاقة العالمية.

وقفزت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يونيو بنسبة 6% لتتجاوز مستوى 100 دولار للبرميل، مع استعداد البحرية الأمريكية لفرض إجراءات على حركة السفن المتجهة من وإلى إيران عقب تعثر المفاوضات مع واشنطن.

ورغم هذه الارتفاعات، لا تزال الأسعار أقل من أعلى مستوى تاريخي لخام برنت الذي بلغ 147 دولارًا للبرميل في عام 2008.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خام برنت يتجاوز 100 دولار مع تصاعد التوتر الأمريكي في مضيق هرمز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.