إبراهيم عادل: كان هناك مكافآت خاصة فى بيراميدز للفوز على الأهلي

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 22 أبريل 2026 02:24 صباحاً - صرّح إبراهيم عادل، نجم وسط نادي نورشيلاند الدنماركي ومنتخب مصر، بأن مواجهة الأهلي خلال فترة لعبه في بيراميدز كانت دائمًا تشهد رصد مكافآت خاصة، مؤكدًا أن هذا أمر طبيعي.

وأوضح إبراهيم عادل، خلال تصريحات تليفزيونية لقناة أون سبورت، قائلًا: "مواجهة الأهلي دائمًا لها استعدادات خاصة، حتى المدربون يضعون خطة مختلفة للفريق، على عكس مواجهة الزمالك، حيث كان الفريق يواجه سوء توفيق في بعض هذه المباريات.

وبشأن المنافسة على لقب الدوري المصري الممتاز الموسم المقبل، قال عادل إن لاعبي الفرق الأخرى كانوا يلعبون بكل قوة أمامنا في المباريات الأخيرة، وكان يتردد دائمًا أن بيراميدز لم يحقق اللقب من قبل. وفي المباراة الأخيرة، لم أحتفل مع زملائي بسبب عدم معرفتي بالبطل الحقيقي للمسابقة، رغم أننا كنا نستحق اللقب".

وعلّق إبراهيم عادل على أنباء وجود خلاف مع رمضان صبحي، قائلًا: "هذا الأمر غير صحيح بالمرة، ونصف أهدافي جاءت من صناعته، وأتمنى عودته للمشاركة في المباريات في أقرب وقت ممكن، وتخطي كل الأزمات التي مر بها خلال الفترة الماضية".

وأشار إبراهيم عادل إلى أن عبد الله السعيد من أكثر اللاعبين الذين تعلم منهم، مؤكدًا أنه قدوة داخل وخارج الملعب، ومن أفضل اللاعبين حاليًا داخل المستطيل الأخضر، كما أشاد بشريف إكرامي، واصفًا إياه بأنه من أفضل قادة الفريق، وكان دائم الحديث مع اللاعبين من أجل تحقيق الفوز والانتصارات.

وتابع: "كان يُقال إن بعض اللاعبين يفكرون في الانضمام إلى بيراميدز من أجل المال دون ضغوط جماهيرية، لكن مع قدوم المدرب الكرواتي كرونسلاف يورشيتش، تم الاعتماد على اللاعبين المميزين في التدريبات والمباريات دون تمييز، مع وضع أهداف واضحة، وهو ما كان سر التحول. كما اكتسب اللاعبون ثقة كبيرة في تحقيق الفوز بالمباريات والبطولات حتى اللحظة الأخيرة من كل لقاء".

واختتم إبراهيم عادل حديثه قائلًا: "انضمامي إلى بيراميدز كان وأنا في سن 16 عامًا فقط، مقابل مبلغ تجاوز المليون جنيه، وكنت أعاني من السفر يوميًا من بورسعيد إلى بني سويف لمدة أربع ساعات. وكان لأهلي فضل كبير عليّ، حيث كانوا يقترضون المال من أجل توفير احتياجاتي، سواء لشراء حذاء كرة أو تكاليف السفر، لذلك أنا مدين لهم بهذا الأمر".