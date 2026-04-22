أخبار اليمن : برلماني أوروبي ينتقد صمت الاعلام الغربي تجاه العدوان على اليمن

برلماني أوروبي ينتقد صمت الاعلام الغربي تجاه العدوان على اليمن

كشف السياسي الإيرلندي وعضو البرلمان الأوروبي السابق، ميك والاس، أن التحالف السعودي الإماراتي حصل على إذن لقصف اليمن حتى يعود إلى العصر الحجري لأنه رفض الخضوع للإمبريالية الغربية. برلماني أوروبي ينتقد صمت الاعلام الغربي تجاه العدوان على اليمنكشف السياسي الإيرلندي وعضو البرلمان الأوروبي السابق، ميك والاس، أن التحالف السعودي الإماراتي حصل على إذن لقصف اليمن حتى يعود إلى العصر الحجري لأنه رفض الخضوع للإمبريالية الغربية. وقال والاس، في تدوينة على حسابه بمنصة "اكس" "حصل التحالف السعودي الإماراتي على إذن من أوباما والولايات المتحدة والأوروبيين والأمم المتحدة لقصف اليمن حتى يعود إلى العصر الحجري، لأن اليمن رفض الخضوع للإمبريالية الغربية". ولفت إلى أن "وسائل الإعلام الغربية التزمت الصمت"، إزاء جرائم التحالف السعودي الإماراتي.

(سبأ)

