الإنتر إلى نهائي كأس إيطاليا

الإنتر إلى نهائي كأس إيطالياتأهل فريق إنتر ميلان إلى المباراة النهائية في مسابقة كأس إيطاليا لكرة القدم، بعد فوزه على كومو بنتيجة 3- 2 في لقاء الدور نصف النهائي مساء الثلاثاء.

وسجل التركي هاكان تشالهان أوغلو في الدقيقتين (69 ، 86) والكرواتي بيتار سوسيتش (89) أهداف إنتر ميلان، والكرواتي مارتن باتورينا والفرنسي لوكاس دا كونا في الدقيقتين (32، 48) هدفي كومو.

وضرب إنتر ميلان موعدا في المباراة النهائية مع الفائز من مواجهة نصف النهائي الثانية المقررة يوم الأربعاء وتجمع بين فريقي لاتسيو وأتلاتنا.

ويسعى فريق انتر ميلان متصدر الدوري العام الذي اقترب كثيرا من اللقب هذا الموسم، إلى تحقيق لقبه السادس عشر في مسابقة الكأس، واستعادة اللقب الغائب عنه في العامين الماضيين.

وجدير بالذكر ان يوفنتوس يحل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بلقب مسابقة الكأس برصيد 22 لقبا مقابل 17 لقبا لروما و15 لقبا لكل من ميلان حامل لقب الموسم الماضي، وإنتر ميلان.