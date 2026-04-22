ترامب يمدّد وقف إطلاق النار مع إيران
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم، تمديد وقف إطلاق النار مع إيران حتى تقدم طهران مقترحاتها وتكتمل المفاوضات.
وقال ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال": "نظرا للانقسام الحاد الذي تشهده الحكومة الإيرانية، وهو أمر متوقع، وبناء على طلب المشير عاصم منير ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، فقد طلب منا تعليق هجومنا على إيران إلى حين تقديم قادتها وممثليها مقترحا موحدا".
وأضاف: "أصدرت توجيهاتي لقواتنا المسلحة بمواصلة الحصار، والبقاء على أهبة الاستعداد في جميع الجوانب الأخرى، وبالتالي سأمدد وقف إطلاق النار إلى حين تقديم مقترحهم وانتهاء المناقشات، سواء بالموافقة أو الرفض".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : ترامب يمدّد وقف إطلاق النار مع إيران على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.