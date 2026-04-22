توغل إسرائيلي في درعا والقنيطرة

توغل إسرائيلي في درعا والقنيطرةتوغلت قوة تابعة للاحتلال الإسرائيلي اليوم، في محيط سد رويحينة بريف القنيطرة جنوبي سوريا، وأطلقت النار بكثافة في الهواء قبل أن تنسحب باتجاه مواقعها العسكرية.

ويأتي ذلك بعد توغل مماثل صباح اليوم في قرية طرنجة واعتقال أحد السكان، بالتزامن مع توغل آخر في قريتي عابدين وجملة بريف درعا الغربي.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 عبر توغلات متكررة وعمليات مداهمة واعتقال وتجريف للأراضي في الجنوب السوري، وسط مطالب سورية متكررة بوقف هذه الانتهاكات وانسحاب القوات الإسرائيلية بشكل كامل.