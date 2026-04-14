نعرض لكم الان تفاصيل خبر مصر تقود تحركات دبلوماسية مكثفة لخفض التصعيد في المنطقة مع السعودية والعراق والوكالة الذرية من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 14 أبريل 2026 06:13 صباحاً - دوت الخليج_ أجرى دكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اتصالات هاتفية، يوم الاثنين، مع فيصل بن فرحان وزير خارجية المملكة العربية السعودية ، وفؤاد حسين نائب رئيس مجلس الوزراء المصري ووزير خارجية العراق، ورافائيل جروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، في إطار التنسيق والتشاور بشأن مستجدات الأوضاع الإقليمية.

وشهدت الاتصالات تبادلًا لوجهات النظر حول التطورات المتسارعة في المنطقة، في أعقاب المفاوضات الأمريكية – الإيرانية التي عُقدت في إسلام آباد يوم 11 أبريل.

وأكدت الأطراف أهمية مواصلة وتكثيف الجهود الرامية إلى خفض التصعيد، مع إعطاء أولوية للحلول الدبلوماسية والمفاوضات، بما يسهم في احتواء الأزمة والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي.

كما تم الاتفاق على استمرار التنسيق والتشاور الوثيق خلال الفترة المقبلة، في إطار دعم جهود التهدئة وتعزيز الاستقرار في المنطقة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصر تقود تحركات دبلوماسية مكثفة لخفض التصعيد في المنطقة مع السعودية والعراق والوكالة الذرية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.