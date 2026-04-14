تراجع النمو العالمي مع تصاعد كلفة الحرب على إيران

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 14 أبريل 2026 07:19 صباحاً - سي إن بي سي_ يستعد صندوق النقد الدولي لخفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي خلال الأسبوع الجاري، مع اجتماع صناع السياسات في واشنطن لتقييم تداعيات الحرب الأمريكية – الإسرائيلية على إيران.

ويرى خبراء أن تأثيرات الحرب لن تختفي سريعًا، حتى مع استمرار وقف إطلاق النار، حيث ستظل الضغوط الاقتصادية ممتدة لفترة.

وقال إيسوار براساد، الباحث في مؤسسة بروكينغز، إن الاقتصاد العالمي كان يحقق زخمًا قويًا منذ جائحة كورونا، لكن الحرب أوقفت هذا المسار، مرجحًا أن تؤدي إلى ارتفاع التضخم عالميًا.

وأظهرت مؤشرات بروكينغز – فايننشال تايمز أن الأسواق المالية وثقة القطاع الخاص كانتا في وضع قوي قبل اندلاع الأزمة، بحسب تقرير فايننشال تايمز.

من جانبها، أوضحت كريستالينا غورغييفا أن صندوق النقد الدولي كان يتجه لرفع توقعات النمو لولا الحرب، لكنه يتوقع الآن خفضها نتيجة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية، واضطراب الإمدادات، وتراجع الثقة.

وأشار أجاي راجادهاكشا، رئيس الأبحاث العالمية في بنك باركليز، إلى أن ارتفاع أسعار النفط وتشدد السياسات النقدية في الدول الغربية سيجعل المستهلكين أقل قدرة على امتصاص الصدمة.

وأضاف أن تكلفة الحرب لم تظهر بالكامل بعد، حتى في حال توقف العمليات العسكرية.

بدورها، قالت بيتا مانثي، رئيسة استراتيجية الأسهم العالمية في سيتي، إن وقف إطلاق النار لا يلغي آثار ارتفاع تكاليف الإنتاج والضغوط التضخمية التي بدأت بالفعل.

وأكدت مؤسسة “إندبندنت إيكونوميكس” أن المخاطر ستظل قائمة، وأن عودة تدفقات الطاقة إلى طبيعتها ستستغرق وقتًا.

وأوضح ستيفانو سكاربيتا، كبير الاقتصاديين في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أن استئناف الصادرات عبر مضيق هرمز قد يساعد في تثبيت التوقعات الحالية، لكنه شدد على أن مستوى عدم اليقين لا يزال مرتفعًا.

من جانبه، قال ريكاردو أمارو، الاقتصادي في “أوكسفورد إيكونوميكس”، إن وقف إطلاق النار يقلل من مخاطر السيناريوهات الأسوأ على المدى القصير، لكنه يظل هشًا.

وفي مذكرة للعملاء، خفض بنك أوف أمريكا توقعاته للنمو العالمي خلال 2026 من 3.5% إلى 3.1%، مع رفع توقعاته للتضخم من 2.4% إلى 3.3%، في إشارة إلى استمرار الضغوط.

وقال بروس كاسمان، كبير الاقتصاديين في جي بي مورغان، إن صدمات الطاقة الكبرى تضعف النمو العالمي وتدفع التضخم للارتفاع، متوقعًا اتجاهاً نحو ركود تضخمي مؤقت، مع تحذير من أن استمرار إغلاق مضيق هرمز يمثل خطرًا كبيرًا على الاقتصاد العالمي.

