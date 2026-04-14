باكستان تبحث بدائل تمويل عاجلة لتعويض 3.5 مليار دولار إماراتية

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 14 أبريل 2026 12:13 مساءً - _ قال وزير المالية الباكستاني محمد أورنجزيب، إن بلاده تدرس مجموعة من الخيارات التمويلية، تشمل إصدار سندات دولية والحصول على قروض من دول أخرى، إلى جانب اللجوء إلى الديون التجارية، وذلك بهدف استبدال تسهيلات ائتمانية بقيمة 3.5 مليار دولار مقدمة من الإمارات، وتعزيز إدارة احتياطيات النقد الأجنبي.

وأوضح أورنجزيب، في تصريحات لوكالة «»، أن التداعيات الاقتصادية للحرب الدائرة في الشرق الأوسط دفعت الحكومة إلى إعادة تقييم استراتيجياتها، بما في ذلك دراسة إنشاء احتياطي استراتيجي من النفط، وتسريع التحول نحو مصادر الطاقة المتجددة لتقليل الاعتماد على الواردات وتقلبات الأسواق العالمية.

ورداً على سؤال بشأن إمكانية التوجه إلى السعودية للحصول على تمويل بديل، أكد وزير المالية، أن “جميع الخيارات مطروحة”، في إشارة إلى انفتاح إسلام آباد على مختلف مصادر الدعم المالي لمواجهة الضغوط الاقتصادية الراهنة.

ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.