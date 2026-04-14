البنك المركزي المصري: عجز الميزان التجاري البترولي يسجل 8.9 مليار دولار في النصف الأول

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 14 أبريل 2026 07:07 مساءً - يارا الجنايني– كشف البنك المركزي المصري المصري عن ارتفاع عجز الميزان التجاري البترولي بنحو 2.3 مليار دولار خلال النصف الأول من السنة المالية 2025/2026، ليصل إلى نحو 8.9 مليار دولار مقابل نحو 6.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.

ارتفاع واردات البترول 1.9 مليار دولار إلى 11.6 مليار دولار

وأوضح البنك المركزي المصري، في بيان أداء ميزان المدفوعات، أن الواردات البترولية ارتفعت بنحو 1.9 مليار دولار لتسجل نحو 11.6 مليار دولار مقابل نحو 9.7 مليار دولار خلال فترة المقارنة، مدفوعة بزيادة واردات الغاز الطبيعي بنحو 2.1 مليار دولار، إلى جانب ارتفاع واردات البترول الخام بنحو 305.8 مليون دولار، نتيجة زيادة الكميات المستوردة من كلاهما.

انخفاض واردات المنتجات البترولية 522.4 مليون دولار خلال النصف الأول

وفي المقابل، تراجعت واردات المنتجات البترولية بنحو 522.4 مليون دولار، نتيجة انخفاض الكميات المستوردة.

تراجع صادرات البترول 352.3 مليون دولار إلى 2.6 مليار دولار

وأشار البيان إلى انخفاض الصادرات البترولية بنحو 352.3 مليون دولار لتسجل نحو 2.6 مليار دولار مقابل نحو 3 مليارات دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، متأثرة بتراجع صادرات البترول الخام بنحو 343.1 مليون دولار، والمنتجات البترولية بنحو 169.7 مليون دولار نتيجة انخفاض الكميات المصدرة.

صادرات الغاز الطبيعي ترتفع 160.5 مليون دولار رغم تراجع إجمالي الصادرات

في حين ارتفعت صادرات الغاز الطبيعي بنحو 160.5 مليون دولار بدعم من زيادة الكميات المصدرة، وفقا للبيان.

