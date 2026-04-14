نعرض لكم الان تفاصيل خبر مباحثات مصرية إريترية لتعزيز التعاون الاقتصادي ودعم القطاع الخاص من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 14 أبريل 2026 02:23 صباحاً - دوت الخليج_استقبل الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، يوم الاثنين، هاجوس جبرهويت المستشار الاقتصادي للرئيس الإريتري، ونصر الدين صالح وزير التجارة والصناعة الإريتري.

وأكد الوزير عبد العاطي الاعتزاز بالعلاقات الاستراتيجية الراسخة مع إريتريا، والحرص على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، لا سيما الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والصناعية والتنموية، بما يدعم جهود التنمية في إريتريا ويسهم في تحقيق تطلعات الشعبين الشقيقين.

وشدد وزير الخارجية على دعم مصر الكامل لسيادة إريتريا ووحدة وسلامة أراضيها، وأهمية البناء على نتائج الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى، ومواصلة التشاور والتنسيق لتعزيز التبادل التجاري وتشجيع الاستثمارات المشتركة.

كما أكد الاستعداد لتقديم الدعم الفني وبناء القدرات في القطاعات ذات الأولوية، بما في ذلك الصناعة والتجارة والبنية التحتية، إلى جانب دعم القطاع الخاص المصري في السوق الإريتري، بما يعزز مسار التنمية الاقتصادية في إريتريا.

وأشار إلى أهمية دعم الشركات المصرية العاملة في السوق الإريتري، وتوسيع فرص نفاذ الصادرات المصرية، مع الإشادة بدور القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات تخدم أولويات الجانب الإريتري.

من جانبه، أكد محمد فريد صالح الحرص على تعميق الشراكة الاستثمارية والتجارية مع إريتريا، مشيرًا إلى ما يوفره السوق الإريتري من فرص واعدة، وأهمية تعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال في البلدين.

تابعنا على | Linkedin | instagram

وشدد على ضرورة الاستفادة من الأطر القارية، وعلى رأسها اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، لتعزيز نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الإقليمية.

وفي سياق متصل، تناول اللقاء عددًا من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في السودان، حيث أكد الجانبان أهمية الحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه ودعم مؤسساته الوطنية ورفض إنشاء أي كيانات موازية، مع الدعوة إلى إطلاق مسار سياسي بملكية سودانية خالصة لإنهاء الصراع.

كما ناقش الجانبان التحديات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكدين أن أمن وحوكمة البحر الأحمر يظل شأنًا أصيلًا للدول المشاطئة له باعتبارها المعنية بالحفاظ على أمنه واستقراره.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مباحثات مصرية إريترية لتعزيز التعاون الاقتصادي ودعم القطاع الخاص على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.