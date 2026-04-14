نعرض لكم الان تفاصيل خبر البنك المركزي المصري: عجز الميزان التجاري غير البترولي يرتفع بقيمة ملياري دولار خلال 6 أشهر من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 14 أبريل 2026 07:07 مساءً - يارا الجنايني– أعلن البنك المركزي المصري المصري عن ارتفاع عجز الميزان التجاري غير البترولي بنحو ملياري دولار خلال النصف الأول من السنة المالية 2025/2026، ليصل إلى نحو 22.8 مليار دولار مقابل نحو 20.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.

زيادة الواردات غير البترولية 4.5 مليار دولار إلى 41.1 مليار دولار

وأوضح البنك المركزي المصري، في بيان أداء ميزان المدفوعات، أن المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية ارتفعت بنحو 4.5 مليار دولار لتسجل نحو 41.1 مليار دولار مقابل نحو 36.6 مليار دولار، مدفوعة بزيادة واردات سيارات الركوب وقطع الغيار وأجزاء السيارات والجرارات، إلى جانب ارتفاع واردات الذرة والتليفونات وفول الصويا.

الصادرات غير البترولية ترتفع 2.5 مليار دولار إلى 18.3 مليار دولار

وفي المقابل، ارتفعت حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية بنحو 2.5 مليار دولار لتصل إلى نحو 18.3 مليار دولار مقابل نحو 15.7 مليار دولار خلال فترة المقارنة، بدعم من نمو صادرات الذهب، والأجهزة الكهربائية المنزلية، والخضر والفواكه الطازجة والمجففة، إضافة إلى الملابس الجاهزة.

