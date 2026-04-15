وزير الخارجية: ندعم الحلول التوافقية ونرفض الإجراءات الأحادية في حوض النيل

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 15 أبريل 2026 08:11 صباحاً - دوت الخليج_ التقى دكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، بساروج جها، المدير العالمي لقطاع المياه بمجموعة البنك الدولي، يوم الثلاثاء 14 أبريل على هامش المشاركة في اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال إدارة الموارد المائية ودعم جهود التنمية المستدامة.

أعرب الوزير عبد العاطي عن التطلع لتعزيز التعاون مع البنك الدولي لدعم الإدارة المستدامة للموارد المائية وتعزيز قدرة الدول على مواجهة التحديات المرتبطة بندرة المياه، مشيرًا إلى تدشين الآلية المصرية لتمويل المشروعات في حوض النيل.

واستعرض وزير الخارجية التحديات المائية التي تواجهها مصر في ظل ندرة الموارد المائية، منوهًا إلى حرص الدولة على التعامل مع تلك التحديات من خلال تبني الاستراتيجية الوطنية للموارد المائية، التي تتضمن رؤية شاملة ومشروعات مبتكرة لترشيد استخدام المياه والتوسع في إعادة استخدامها، إلى جانب تحديث أساليب الري في القطاع الزراعي.

وأكد الوزير أن مصر لطالما شددت على أهمية التعاون والتكامل في نهر النيل لتحقيق المنفعة المشتركة والمصالح المتبادلة، والتمسك بروح التوافق والأخوة لاستعادة الشمولية بمبادرة حوض النيل، ورفض الإجراءات الأحادية في حوض النيل، مع الترحيب بالخطوات المتخذة في العملية التشاورية بمبادرة حوض النيل بما يحقق المصلحة المشتركة لدول حوض النيل وفقًا للقانون الدولي.

