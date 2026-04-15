وزير الخزانة الأمريكي يتهم الصين بتكديس النفط وتقليص صادرات سلع أساسية

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 15 أبريل 2026 08:11 صباحاً - دوت الخليج_ قال سكوت بيسنت، وزير الخزانة الأمريكي، اليوم الثلاثاء، إن الصين أظهرت أنها شريك عالمي غير موثوق به خلال حرب الشرق الأوسط، بسبب تكديس إمدادات النفط وتقليص صادرات بعض السلع، على نحو مماثل لما حدث خلال جائحة كوفيد-19 عند تخزين الإمدادات الطبية.

وأضاف بيسنت، في تصريحات لصحفيين، أنه ناقش هذا الأمر مع مسؤولين صينيين، دون أن يوضح مزيدًا من التفاصيل.

ولم يرد وزير الخزانة الأمريكي على سؤال بشأن ما إذا كان هذا الخلاف قد يؤثر على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لزيارة بكين في نهاية الشهر، لكنه أشار إلى أن ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ تربطهما علاقة عمل جيدة للغاية.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي