نعرض لكم الان تفاصيل خبر رغم الحرب مع إيران.. الخزانة الأمريكية تراهن على نمو يتجاوز 3.5% من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 15 أبريل 2026 12:13 مساءً - _ أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، اليوم، أن أسس الاقتصاد الأمريكي لا تزال متماسكة، مشيرًا إلى أن معدلات النمو قد تتجاوز 3% إلى 3.5% خلال العام الجاري، رغم تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

وأوضح بيسنت، أن الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة على عدد من الدول قد تعود إلى مستوياتها السابقة بحلول يوليو المقبل، وذلك في أعقاب حكم المحكمة العليا في فبراير، والذي قضى بأن الرئيس دونالد ترامب تجاوز صلاحياته عند فرض رسوم جمركية واسعة النطاق استنادًا إلى قانون الطوارئ.

