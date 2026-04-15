نعرض لكم الان تفاصيل خبر التضخم في السعودية يتسارع إلى 1.8% خلال مارس من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 15 أبريل 2026 03:17 مساءً - وكالات _ تسارع معدل التضخم السنوي في السعودية بنحو طفيف خلال مارس 2026، ليبلغ 1.8% مقارنةً مع 1.7% في فبراير، مدفوعاً بشكل رئيسي بزيادة أسعار السكن، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء الصادرة اليوم الأربعاء.

وجاءت الضغوط التضخمية نتيجة ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 3.9% على أساس سنوي، متأثرةً بزيادة الإيجارات الفعلية للمساكن بنسبة 4.8%، والتي كانت المحرك الأكبر للتضخم خلال الشهر .

كما ارتفعت أسعار النقل بنسبة 0.9%، بدعم زيادة أسعار خدمات نقل الركاب بنحو 5.5%، في حين صعدت أسعار المطاعم وخدمات الإقامة بنسبة 2.2%، إلى جانب ارتفاع أسعار العناية الشخصية والسلع والخدمات الأخرى بنسبة 8.2% .

وشملت الزيادات أيضاً أقسام التأمين والخدمات المالية بنسبة 2.1%، والترفيه والثقافة بنسبة 2.0%، والتعليم بنسبة 1.6%، إضافةً إلى ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 1.9% على أساس سنوي .

في المقابل، تراجعت أسعار الأثاث والأجهزة المنزلية في المملكة بنسبة 0.5%، كما انخفضت أسعار الملابس والأحذية بنسبة 0.1%، مما حدّ جزئياً من وتيرة الارتفاع في المؤشر العام .

تابعنا على | Linkedin | instagram

وعلى أساس شهري، سجل مؤشر أسعار المستهلك ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3% في مارس مقارنةً بفبراير 2026، مدفوعاً بزيادة أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 0.5%، إلى جانب ارتفاع أسعار المطاعم وخدمات الإقامة بنسبة 0.6% .

كما ارتفعت أسعار السكن بنسبة 0.2%، والتأمين بنسبة 0.9%، والعناية الشخصية بنسبة 0.7%، في حين تراجعت أسعار النقل بنسبة 0.2% خلال الفترة ذاتها .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التضخم في السعودية يتسارع إلى 1.8% خلال مارس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.