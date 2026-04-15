وزيرة الإسكان: تسريع تنفيذ مشروعات “حياة كريمة” ودخولها الخدمة قريبًا

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 15 أبريل 2026 08:23 مساءً - دوت الخليج_ عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا موسعًا لمتابعة معدلات تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير قرى الريف المصري، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لموقف التنفيذ، وبحضور المهندس أحمد عمران، نائب الوزيرة للمرافق، ومسؤولي الوزارة ورؤساء الجهات التابعة المنفذة للمشروعات.

وفي مستهل الاجتماع، أكدت المهندسة راندة المنشاوي أن مشروعات «حياة كريمة» تمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في الريف المصري، وتعكس التزام الدولة بتحقيق تنمية متكاملة ومستدامة تضع تحسين جودة الحياة على رأس الأولويات، مشيرةً إلى أن الوزارة تعمل على تسريع معدلات التنفيذ وضمان دخول المشروعات الخدمة في أقرب وقت ممكن، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وشددت وزيرة الإسكان على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من المشروعات، مع مراعاة أعلى معايير الجودة في التنفيذ، بما يضمن الاستدامة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في القرى المستهدفة، مؤكدة ضرورة تكثيف معدلات العمل بالمواقع، وإزالة أي معوقات قد تواجه التنفيذ، مع تعزيز التنسيق بين الجهات المنفذة لضمان سرعة الانتهاء من المشروعات ودخولها الخدمة.

وتناول الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والمنشآت الخدمية الجاري تنفيذها ضمن المرحلة الأولى، متضمنًا نسب التنفيذ في مختلف المراحل، حيث وجهت الوزيرة بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة، وتقديم تقارير دورية دقيقة عن تقدم الأعمال، بما يسهم في سرعة اتخاذ القرارات اللازمة.

وفي ختام الاجتماع، جددت المهندسة راندة المنشاوي التأكيد على أن مشروعات «حياة كريمة» تحظى بأولوية قصوى لدى الدولة، نظرًا لدورها المحوري في تحسين جودة الحياة للمواطنين، مشيرةً إلى استمرار الوزارة في تقديم مختلف أوجه الدعم للانتهاء من مشروعات المرحلة الأولى في أسرع وقت، بما يسهم في تحقيق أهداف المبادرة.

