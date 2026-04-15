نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير الخارجية: ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم يفاقم الأزمات العالمية من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 15 أبريل 2026 08:23 مساءً - دوت الخليج_ شارك الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الأربعاء، في جلسة إحاطة أدارتها آنا بيردي، المدير المنتدب للعمليات في البنك الدولي، حول التداعيات الاقتصادية للتصعيد العسكري في الشرق الأوسط.

وخلال كلمته، استعرض الوزير تأثيرات التصعيد على الاقتصاد العالمي، خاصة مع ارتفاع أسعار الطاقة والأسمدة، وزيادة معدلات التضخم وتكاليف الغذاء، إلى جانب اضطراب سلاسل الإمداد والتجارة والسياحة، ما أسفر عن ضغوط متزايدة على الموازنات العامة للدول.

وأكد أن الاقتصاد المصري أظهر قدرًا من الصلابة بفضل الإصلاحات الهيكلية والنقدية التي نفذتها الحكومة خلال السنوات الأخيرة، رغم التحديات الراهنة، بما ساهم في تعزيز القدرة على التعامل مع الأزمات الاقتصادية.

كما استعرض الجهود التي تبذلها الدولة لتعزيز قدرتها على مواجهة التداعيات، من خلال ضمان استدامة توفير مصادر الطاقة والسلع الأساسية، في إطار نهج استباقي ووقائي يستهدف الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي واستمرار تنفيذ مسار الإصلاح الاقتصادي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الخارجية: ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم يفاقم الأزمات العالمية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.