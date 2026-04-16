نعرض لكم الان تفاصيل خبر الحكومة توافق على تخصيص أرض ببرج العرب لإقامة محطات تحلية مياه البحر من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 16 أبريل 2026 08:11 مساءً - دوت الخليج_ وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص قطعة أرض بمساحة 60.44 فدان بمنطقة برج العرب بمحافظة الإسكندرية، لاستخدامها في إنشاء محطات لتحلية مياه البحر ضمن الخطة الاستراتيجية للدولة حتى عام 2050، وبالشراكة مع القطاع الخاص.

يأتي هذا القرار في إطار توجه الدولة لتعزيز موارد المياه غير التقليدية، ودعم خطط التوسع في مشروعات التحلية لتلبية الاحتياجات المتزايدة، بما يسهم في دعم الأمن المائي وتحسين كفاءة إدارة الموارد المائية في مصر.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الحكومة توافق على تخصيص أرض ببرج العرب لإقامة محطات تحلية مياه البحر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.