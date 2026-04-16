مجلس الوزراء يوافق على إضافة أرض للقنطرة غرب لتوسعة المنطقة الصناعية

دبي - احمد فتحي في الخميس 16 أبريل 2026 08:11 مساءً - دوت الخليج_ وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإضافة قطعة أرض بمساحة 139.96 فدان بمنطقة أبو خليفة – القنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية، إلى مساحة المنطقة الصناعية بالقنطرة غرب التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لإقامة منطقة صناعية وخدمية جديدة.

ويستهدف القرار دعم التوسع في المناطق الصناعية وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يعزز من دور المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمركز صناعي ولوجستي إقليمي، ويسهم في توفير فرص عمل جديدة وزيادة القيمة المضافة للأنشطة الإنتاجية.

