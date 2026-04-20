البنك الدولي يتوقع أن يظل معدل الفقر بمصر مستقرا خلال العام الجاري

دبي - احمد فتحي في الاثنين 20 أبريل 2026 06:13 مساءً - سمر السيد _ توقع البنك الدولي أن يظل معدل الفقر بمصر مستقرًا خلال العام الجاري 2026، وذلك وفقًا لخط الفقر في البلدان المتوسطة ومنخفضة الدخل.

ولفت البنك في تقريره «آفاق الاقتصاد الكلي المصري » لشهر أبريل الجاري، إلى حزمة الدعم الاجتماعي التي أعلنت عنها الحكومة في شهر فبراير الماضي، والتي تضمنت تقديم تحويلات نقدية إضافية للمستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية القائمة.

وأشار إلى أن عدد السكان بمصر يبلغ 107.9 مليون شخص، لافتًا إلى أن معدل الالتحاق بالتعليم الابتدائي يبلغ 96.7% حاليا، فيما يبلغ حجم الناتج الإجمالي الحالي نحو 365.3 مليار دولار.

ولفتت تقديرات البنك الدولي إلى أن معدل الفقر الوطني بلغ 33.5% في العام المالي 2021/2022.

