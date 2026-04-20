بقرار من النائب العام… قوائم المنع من السفر...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 20 أبريل 2026 07:30 مساءً - كشف النائب العام المستشار محمد شوقي عن بدء إدراج كشوفات المحكوم عليهم في قضايا جنائية بصورة نهائية ويمتنعون عن سداد النفقات الصادرة بحقهم ضمن قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، وذلك تعزيزًا للدور الدستوري والقانوني للنيابة العامة في ضمان تنفيذ الأحكام القضائية وحماية حقوق المستحقين.

ضمانات قضائية جديدة لحماية حقوق الأسرة

يأتي هذا القرار في صدد العمل بحجية الأحكام القضائية وحماية حقوق المحكوم لهم وكذلك حقوق الزوجات والأبناء حيث خصها القانون بعناية مع تقديم كافة الضمانات الصارمة التي تكفل دورها وحقوقها باعتبارهم حقوق أساسية لا تقبل التهاون والانتظار.

وتؤكد النيابة العامة أن الأسماء المحكوم عليهم في مثل هذه القضايا سرعة التوجه لتسديد النفقات المقضي بها منعًا لصدور أي أحكام قضائية جديدة تجاههم، كما أشير إلى أن النيابة العامة سوف تستمر في تطورها وجهودها في تنفيذ الأحكام القضائية وحماية الفئات المقررة وفقًا لهذا القانون.