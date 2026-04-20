على الرغم من فوائدها الصحية.. أخصائي تغذيه يحذر...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 20 أبريل 2026 07:30 مساءً - صرّح دكتور اخصّائي تغذية علاجية (دكتور احمد صلاح) من التحذير من الافراط في تناول المكسرات حتى رغم فوائدها الصحيّة المعروفة، ووضّح مدى احتواء المكسرات على سعرات حرارية قد تؤدي الى زيادة الوزن ومشكلات صحيّة من نوع آخر، واشار الى ان تناول المكسرات يصبح خطراً في بعض الحالات مثل :

السمنة.

ضغط الدم المرتفع.

وشدد على اهمية الاعتدال لتفادي اي مخاطر صحيّة، وأكّد على ضرورة تناول كمية صغيرة من المكسرات شبه يوميّـاً

لاسيّما الانواع غير المملحة وغير المحصمة، واضاف ان المكسرات تبقى من الاطعمة الصحيّة ولكن اذا تم تناولها بإعتدال

حتى لا تنقلب فوائدها الى اضرار عند الافراط في تناولها.





يشير دكتور احمد صلاح الى خطر المكسّرات المملحة والمحمصة لاحتوائها على كميات كبيرة من الصوديوم وانه تفقد شيئاً من قيمتها الغذائية اثناء التحميص، مما قد يؤدّي تناولها بكثرة الى ارتفاع ضغط الدم ومشكلات هضميّة مثال : الانتفاخ / عسر الهضم، وتأثيرات سلبية ايضاً في صحة القلب.