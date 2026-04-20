تأثير الذكاء الإصطناعي على الصحة النفسية.. هل يتسبب...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 20 أبريل 2026 07:30 مساءً - تمت الإشارة منذ ساعات قليلة لدراسة تتعلق بأخطار محتملة بسلامة الصحة النفسية وبين استخدام الذكاء الاصطناعي، وذلك لكثرة حالات الأفكار الانتحارية في الفترة الأخير وحالات الضيق، وفي سياق ذلك وضح الباحثون بأن جميع برامج الذكاء الاصطناعي أصبحت في العديد من الأحيان أول جهة يلجأ إليها الشباب للتعبير عن احاسيسهم وذلك ما جعل تعزيز طرق الوقاية الفعالة داخل تلك الأنظمة أمر ضروري.

حيث إنه تم عمل تجربة إنسانية في إدخال أليات حماية داخل النظام نفسه، وذلك في قدرتها على التعرف على اللغة المرتبطة بالأفكار الإنتحارية، حيث إنه تحمي الجميع من التفكير في عملية الإنتحار لإعتمادها بشكل كبير على تقوية الروابط الاجتماعية.

دور الذكاء الاصطناعي في الأفكار الإنتحارية

وبالتالي تسهيل الوصول إلى التدخل بشكل مبكر والدعم المهني، حيث إن الدور الرئيسي للذكاء الاصطناعي لا يكون فقط في حل المشكلة، بلى أن يكون طريقاً يعمل على ربط المستخدم بالمساعدة البشرية الملائمة في الوقت الملائم.

لذلك دعا الكثير من الباحثون لتلك النظرية الهامة في تطوير وتعزيز النماذج حتي تكون قادرة على فهم السياق العاطفي بدقة شديدة، بالإضافة إلى التدريب على البيانات المتنوعة والأمنة، والعمل على مساهمة خبراء الصحة النفسية في تصميمها.