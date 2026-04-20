الرئيس السيسى يشهد اليوم افتتاح المقر الجديد لجامعة سنجور ببرج العرب بحضور ماكرون

الرئيس السيسى يشهد اليوم افتتاح المقر الجديد لجامعة سنجور ببرج العرب بحضور ماكرون

معشوق الجماهير.. معلق مباراة ليفربول ضد تشيلسي في...

معشوق الجماهير.. معلق مباراة ليفربول ضد تشيلسي في...

اطّلع على نتيجة مباراة الهلال ضد الخلود اليوم في...

اطّلع على نتيجة مباراة الهلال ضد الخلود اليوم في...

بأصوات عالمية.. قائمة معلقين مباراة الهلال ضد الخلود...

بأصوات عالمية.. قائمة معلقين مباراة الهلال ضد الخلود...

كيفية مشاهدة مباراة ليفربول ضد تشيلسي في الدوري...

كيفية مشاهدة مباراة ليفربول ضد تشيلسي في الدوري...

جدة تترقب ليلة التتويج.. الهلال والخلود في نهائي...

جدة تترقب ليلة التتويج.. الهلال والخلود في نهائي...

موعد مباراة إنتر ميامي ضد تورونتو في قنة...

موعد مباراة إنتر ميامي ضد تورونتو في قنة...

نهائي كأس الملك يشتعل في جدة.. الهلال والخلود...

نهائي كأس الملك يشتعل في جدة.. الهلال والخلود...

اطّلع على مجانًا.. القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد تشيلسي...

اطّلع على مجانًا.. القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد تشيلسي...

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد برينتفورد لحسم صدارة...

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد برينتفورد لحسم صدارة...

الرئيسية الارشيف فن ومشاهير

تأثير الذكاء الإصطناعي على الصحة النفسية.. هل يتسبب...

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
تأثير الذكاء الإصطناعي على الصحة النفسية.. هل يتسبب...

تأثير الذكاء الإصطناعي على الصحة النفسية.. هل يتسبب...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 20 أبريل 2026 07:30 مساءً - تمت الإشارة منذ ساعات قليلة لدراسة تتعلق بأخطار محتملة بسلامة الصحة النفسية وبين استخدام الذكاء الاصطناعي، وذلك لكثرة حالات الأفكار الانتحارية في الفترة الأخير وحالات الضيق، وفي سياق ذلك وضح الباحثون بأن جميع برامج الذكاء الاصطناعي أصبحت في العديد من الأحيان أول جهة يلجأ إليها الشباب للتعبير عن احاسيسهم وذلك ما جعل تعزيز طرق الوقاية الفعالة داخل تلك الأنظمة أمر ضروري.

حيث إنه تم عمل تجربة إنسانية في إدخال أليات حماية داخل النظام نفسه، وذلك في قدرتها على التعرف على اللغة المرتبطة بالأفكار الإنتحارية، حيث إنه تحمي الجميع من التفكير في عملية الإنتحار لإعتمادها بشكل كبير على تقوية الروابط الاجتماعية.

دور الذكاء الاصطناعي في الأفكار الإنتحارية 

وبالتالي تسهيل الوصول إلى التدخل بشكل مبكر والدعم المهني، حيث إن الدور الرئيسي للذكاء الاصطناعي لا يكون فقط في حل المشكلة، بلى أن يكون طريقاً يعمل على ربط المستخدم بالمساعدة البشرية الملائمة في الوقت الملائم.

لذلك دعا الكثير من الباحثون لتلك النظرية الهامة في تطوير وتعزيز النماذج حتي تكون قادرة على فهم السياق العاطفي بدقة شديدة، بالإضافة إلى التدريب على البيانات المتنوعة والأمنة، والعمل على مساهمة خبراء الصحة النفسية في تصميمها.

امير السيد

الكاتب

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

أخبار ذات صلة

0 تعليق