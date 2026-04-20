مبادرة الاستثمار من أجل التوظيف الألمانية تتيح للشركات تمويلات تصل إلى 10 ملايين يورو

دبي - احمد فتحي في الاثنين 20 أبريل 2026 07:10 مساءً - فاطمة أبوزيد _ أعلنت مبادرة “الاستثمار من أجل التوظيف” الألمانية عن فتح باب التقديم لجولة تنافسية جديدة في مصر تستهدف الشركات والمؤسسات العامة والمنظمات غير الهادفة للربح.

ودعت المبادرة للتقدم بمقترحات مشروعات استثمارية بما يمكّنهم من الحصول على منح للتمويل المشترك.

وأوضحت أنه لكي تتمكن الشركات والمؤسسات والمنظمات من التأهل للحصول على هذه المنح، يجب أن تساهم مشروعاتهم الاستثمارية المقترحة في خلق فرص عمل جديدة في القطاع الخاص المصري.

وتفتح المبادرة أبوابها للتقديم على المنحة حتى 30 يونيو 2026، وتركز بشكل خاص على المشروعات التي تساهم في خلق فرص عمل جديدة في السوق المصري في إطار محور خلق فرص العمل الذي يمثل المكون الرئيسي للمبادرة، كما تتيح المبادرة أيضًا منحًا اختيارية إضافية للأنشطة التدريبية الهادفة لتحسين جودة التدريب وبناء قدرات الكوادر في سوق العمل المحلي، مع وجود فرص محتملة لتوظيف هذه الكوادر المدربة في ألمانيا.

ولفتت إلى أن محور خلق فرص العمل يهتم بدعم الاستثمارات التي من شأنها خلق فرص للتوظيف المستدام في مصر، وإزالة معوقات الاستثمار. ويشمل ذلك، على سبيل المثال، الاستثمارات في مرافق الإنتاج، والمعدات، وتطوير المهارات، بالإضافة لتدريب القوى العاملة في المشروع المقترح لخلق فرص العمل.

وأوضحت أن هناك أربع فئات من المشروعات الاستثمارية التي يمكنها التأهل للحصول على منح التمويل المشترك في إطار هذه الجولة تتمثل في المشروعات غير الهادفة للربح (مشروعات لا تحقق إيرادات)، وتغطي مبادرة الاستثمار من أجل التوظيف ما يصل إلى 90% من التكاليف الاستثمارية.

بالإضافة إلى المشروعات غير الهادفة للربح ولكنها تتمكن من تحقيق إيرادات وتغطي المبادرة مبادرة ما يصل إلى 75% من التكاليف الاستثمارية.

أما ثالث الفئات فهى المشروعات الهادفة للربح وغالبية فرص العمل فيها توفر من خلال مؤسسات طرف ثالث مستقل، وفيها تغطي المبادرة ما يصل إلى 35% من التكاليف الاستثمارية.

ثم المشروعات الهادفة للربح وغالبية فرص العمل فيها توفرها الجهة/الجهات مقدمة الطلب، وتغطي المبادرة ما يصل إلى 25% من التكاليف الاستثمارية.

وتتراوح قيمة منحة التمويل ما بين 800 ألف حتى 10 ملايين يورو للمشروع الواحد ضمن محور خلق فرص العمل.

وتقتصر المبادرة في التمويل على المشروعات التي لديها مقترحًا استثماريًا متكاملًا، ولكن لم يبدأ تنفيذها بعد، بحيث يكون لدى هذه المشروعات فرصًا مستقبلية جيدة للاستدامة التشغيلية والمالية.

ويلتزم أيضًا المتقدمون لهذه المنحة بالمساهمة في تمويل المشروعات المقدمة، بما يتيح توفير إجمالي القيمة الاستثمارية المطلوبة للمشروع المتأهل لنيل المنحة.

وبالإضافة لمنحة خلق فرص العمل، يمكن للمتقدمين أيضًا طلب الحصول على تمويل مشترك إضافي لتمويل الأنشطة التدريبية الهادفة لرفع جودة تدريب العمالة الماهرة والتي تستهدف السوق المصري بشكل أساسي وتوفير فرص إضافية للتوظيف المحتمل في ألمانيا.

واضافت، “وعلى الرغم من أن محور خلق فرص العمل مفتوح أمام جميع القطاعات، إلا أن هذا المحور الفرعي سيركّز على القطاعات التالية: قطاع التشييد والبناء والأنشطة المساندة له، وصناعة المعادن والصناعات الكهربائية، وقطاعات التعليم والخدمات الاجتماعية، وتصنيع الأغذية، والنقل والخدمات اللوجستية، وتكنولوجيا المعلومات، والقطاع الصحي، وكذلك قطاع الفنادق والضيافة”.

وتشمل الأنشطة المؤهلة، على سبيل المثال، إنشاء، أو تجديد، أو تجهيز المباني والفصول الدراسية أو ورش العمل المناسبة للتدريب، بالإضافة لتنظيم دورات متخصصة في تعليم اللغة أو صقل المهارات الفنية، بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل ذي الصلة. وستنال عروض المشاريع التي تلبي هذا المكون اهتمامًا وأولوية خلال عملية التقييم.

ولفتت إلى أنه يمكن تقديم عروض المشاريع في مصر حتى 30 يونيو 2026، وسيتم في المرحلة الأولى اختيار مبدئي لمذكرات المفاهيم المقدمة، بينما تدعو المبادرة في المرحلة الثانية من عملية التقييم كل المتقدمين الذين تم اختيار مذكراتهم لتقديم عروض مشروعات متكاملة سيتم تقييمها تفصيلياً، وفي النهاية سيتم منح المتقدمين الناجحين عقود المنح.

جدير بالذكر، أن مبادرة “الاستثمار من أجل التوظيف” هي آلية استثمارية أسسها بنك التنمية الألماني (KfW) بالنيابة عن الوزارة الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ)، وهي جزء لا يتجزأ من المبادرة الخاصة “عمل لائق لانتقال عادل”، وتعمل المبادرة تحت مظلة “الاستثمار من أجل التوظيف”.

