الحكومة: توافر احتياطيات وأرصدة من مختلف السلع كافية لمدد زمنية كبيرة

دبي - احمد فتحي في الاثنين 20 أبريل 2026 07:10 مساءً - أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين التجارة الداخلية، توافر احتياطيات وأرصدة من مختلف السلع كافية لمدد زمنية كبيرة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الشأن، وبما يعزز أيضاً المزيد من الاستقرار بالأسواق ويسهم في منع أي تلاعب.

وشدد الوزير، على استمرار جهود الرقابة على الأسواق، بما يضمن تحقيق المزيد من التوازن في الأسعار.

جاء ذلك، في سياق عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة إجراءات توفير مخزون مطمئن من السلع، وجهود حوكمة منظومة الدعم الموجه للفئات المستهدفة من المواطنين، وذلك بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين التجارة الداخلية، واللواء خالد سعد، ممثل هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، واللواء طارق شرابي، مدير شرطة التموين، وأحمد كمال، مساعد وزير التموين، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.

وجدد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع، أهمية المتابعة المستمرة، والتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية لمخزون السلع الأساسية، خاصة في ظل الأحداث بالمنطقة، وتأثر سلاسل الإمداد، مشيرا إلى أن هناك إجراءات مسبقة اتخذتها الحكومة في هذا الملف، أسهمت في وجود مخزون مطمئن من مختلف السلع يكفي لعدة شهور.

ولفت رئيس مجلس الوزراء المصري إلى أن ما نشهده من أزمات إقليمية ودولية غير مسبوقة حالياً، ألقت بظلالها على مختلف دول العالم، وهو ما دفع مختلف الدول لترشيد نفقاتها، مؤكداً أن الدولة المصرية في هذا الإطار تستهدف تنفيذ مزيد من إجراءات الحوكمة لمنظومة الدعم، بما يسهم في استهداف الشرائح المطلوب إيصال الدعم لها، تحقيقاً للأهداف الاجتماعية المنشودة.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع استعراض جهود حوكمة منظومة الدعم، وذلك بما يضمن توجيه الدعم لمستحقيه، والوصول إلى الاستغلال الأمثل لما يتم اتاحته من موارد، سعياً لتلبية مختلف احتياجات ومتطلبات الفئات المستهدفة.

