رئيس الوزراء: كنا حريصين على إعلان الحقائق.. وتوجيهات رئاسية مستمرة بالمكاشفة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 21 أبريل 2026 02:28 مساءً - أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الشفافية والمصارحة كانتا السمة الأساسية التي اتسم بها حديث الحكومة خلال إدارة الأزمة الاقتصادية، مشيراً إلى الحرص الدائم على إعلان الواقع والحقائق للمواطنين، إلى جانب توضيح ما يتم تطبيقه واتخاذه من قرارات.

وأضاف مدبولي أن عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، كان يوجه دائماً بضرورة الحديث مع المواطنين بكل وضوح حول الحقائق والمعلومات، مؤكداً أن هذا النهج ظل أساس تعامل الحكومة مع مختلف التحديات.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لـمجلس النواب المصري برئاسة المستشار هشام بدوي، والتي شهدت استعراض بيان الدكتور مصطفى مدبولي بشأن الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومة لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، في إطار جهود الدولة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والتخفيف من آثار التحديات الخارجية.