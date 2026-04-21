أخبار مصرية

بقيمة 6 ملايين جنيه.. ضبط عددا من قضايا الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي

0 نشر
0 تبليغ

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 21 أبريل 2026 02:28 مساءً - استمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات  عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد، فقد أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (6) ملايين جنيه.

 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية. 

 

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

