مدبولى للنواب: الحكومة كانت على يقين من تفهم المصريين لقرارتها خلال فترة الحرب

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 21 أبريل 2026 02:28 مساءً - قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إنه مع استمرار الحرب الأمريكية الإيرانية كان لابد من اتخاذ إجراءات إضافية، من ضمنها قرار غلق المحلات مبكرا، وقرار العمل عن البعد، والإرجاء الكامل لمشروعات بعينها، وترشيد استهلاك الكهرباء لجميع المبانى الحكومية خلال ساعات العمل.

وأضاف مدبولى خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، أن الحكومة أطلقت حملة توعوية لكافة وسائل الإعلام تدعو المواطنين لترشيد استهلالك الكهرباء، متابعا: "ترشيد الطاقة كانت ضرورة فرضتها علينا معطيات الأزمة، وكنا ندرك تماما مدى صعوبة تطبيق بعض الإجراءات خاصة فيما يتعلق بقرار غلق المحال التجارية مبكرا".

واستطرد: "وخلال فترة لا يقين لوصف ما كان يجرى من أحداث وتطورات، كنا على يقين تام من تفهم الشعب المصرى واستيعابه للهدف من هذه الإجراءات"، موضحا أن المصريين ضربوا نموذجا يمثل مثالا رائعا في التعاطى مع الإجراءات، وحقيقة الأمر أن الحكومة كانت تتحلى بأقصى قدر من الشفافية والوضوح في التعامل مع الأزمة.