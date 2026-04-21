رئيس الوزراء: نتوقع استمرار أزمة الحرب الإيرانية لآخر العام الحالى

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 21 أبريل 2026 02:28 مساءً - قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أنه فيما يتعلق بتقديراتنا في مسار الأزمة، فإننى أؤكد أن الحكومة تتعامل معه باعتبارها أزمة ممتدة، ولأننا ندرك أن انتهائها حتى وإن تحقق من النهاية الشكلية لا يعنى زوال أثرها، حيث من المرجح أن تستمر آثارها الاقتصادية حتى نهاية العام الجارى.

وأضاف مدبولى خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، أننا نجهز سيناريوهات للتعامل في حالات التصعيد او انتهاء الحرب بما يضمن صون مصالح المواطنين، موضحا أن الخطوات التي قامت بها الحكومة حظيت بإشادت دولية وصندوق النقد قال ان مصر تعد نموذجا للتعاطى مع الصدمات الخارجية، كما أن كل مؤسسات التصنيف الدولية ثبتت تصنيف مصر، وقالت ان مصر اتخذت إجراءات جيدة للغاية في التعاطى مع الأزمة.

واستطرد: وكالة فيتش قالت أن مصر تحتل المرتبة الثالثة في المنطقة والمرتبة 27 عالميا، من حيث انفتاح الاستثمار في ظل تحليها بسعر صرف مرن مما يساعد فى جذب استثمارات أجنبية مباشرة.

وأضاف رئيس الوزراء، أننا نعمل باجتهاد لخدمة الوطن العزيز وهذا شرف كبيرا لنا كما نتطلع لغد أكثر استقرارا على الصعيد العالمى والإقليمى، واننى أتقدم بخالص الشكر للنواب لما تبذلونه فاننى اضع بين ايديكم بيانى هذا وأؤكد ان الحكومة منفتحة على استماع كافة آراء النواب ومقترحاتهم، ونشدد على التنسيق الكامل بين مجلس النواب والحكومة، وهو امر نلتزم به ونحن ملتزمون بعرض خطواتنا بشكل دورى استجابة للأدوات الرقابية المختلفة فكلنا نعمل لخدمة الوطن .