ضبط مدير كيان تعليمي "بدون ترخيص" بالقاهرة للنصب والاحتيال على المواطنين

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 21 أبريل 2026 02:28 مساءً - فى إطار مكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين بقصد الإستيلاء على أموالهم .. فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص) بإدارة (كيان تعليمى "بدون ترخيص" – كائن بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة) للنصب والإحتيال على المواطنين راغبى الحصول على شهادات دراسية فى عدد من المجالات التعليمية وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على غير الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمقر الكيان المشار إليه وبحوزته (عدد من الشهادات منسوب صدورها للكيان – طلبات إلتحاق بالكيان – مطبوعات دعائية).



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.